Специалисты Ресурсного центра провели лекцию о добровольчестве в медколледже Пскова

19:26, 09 октября 2024, ПАИ

Специалисты Ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области выступили перед студентами-медиками с лекцией «Популяризация волонтёрской деятельности среди молодёжи». Перед ребятами выступали Милана Илларионова и Анна Филиппова, сообщили ПАИ организаторы.

Заслуженный доброволец Псковской области Милана Илларионова поделилась со студентами своим опытом волонтёрства и участия в пяти гуманитарных миссиях, в том числе и в качестве медицинского помощника.

Специалист Анна Филиппова рассказала о том, что даёт волонтерство, как зарегистрироваться на сайте «Добро.ру» и как добровольчество помогает в развитии различных навыков и поиске друзей.