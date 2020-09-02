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Общество

В России намерены запретить фотографировать книги в магазинах

В России могут запретить фотографировать книги и другие печатные издания на территории магазинов до их покупки. Это следует из законопроекта Минпромторга, опубликованного на портале нормативно-правовых актов, пишет газета «Коммерсант».

«Недопустимо копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий (брошюр, альбомов, картографических и нотных изданий, листовых изоизданий, календарей, буклетов, изданий, воспроизведенных на технических носителях информации) на территории торговых объектов до приобретения этих изданий»,— говорится в проекте постановления правительства.

Запрет на фотографирование необходим, отмечается в проекте, «в связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий».

Также Минпромторг предлагает не требовать от магазинов в обязательном порядке иметь книги жалоб и предложений, запретить регионам устанавливать ограничения на оборот продуктов, установить перечень невозвратных товаров для онлайн-торговли.

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