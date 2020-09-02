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Общество

Псковичи в Грецию не торопятся — представители турфирм

Псковичи в этом сезоне предпочитают Грецию отдых на родине. Фото world-tips.ru

Греция разрешила въезд в страну до 500 россиян в неделю с 7 сентября. Псковское агентство информации поинтересовалось у представителей турфирм региона, а проснулся ли спрос у псковичей на отдых в Греции?

Говорить о спросе пока рано, считает руководитель компании «Отдых круглый год» Татьяна Калинина. «То, что Греция разрешила въезжать - это замечательно, но также нужно разрешение России на открытие авиасообщения. А раз его пока нет, то и о спросе на отдых там говорить рано», - отметила она.

Шквала запросов нет, отмечает президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова и связывает это со страхом привезти коронавирус и началом учебного года.

«Сейчас по спросу на втором месте после Краснодарского края и Крыма Турция. После открытия Турции людей туда поехало меньше, чем в прошлом году. С Грецией будет то же самое. Все боятся заразиться коронавирусом. Поэтому шквала запросов нет. Кроме того, начался учебный год. Все, кто хотел съездить отдохнуть, уже съездили», - считает она.

В псковском офисе компании Global Travel соглашаются: предпосылок для роста интереса к отдыху в Греции нет: «Сейчас больше отдыхают в России. Также популярностью пользуются Абхазия и Турция».

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