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Общество

3астройщик рассказал о преимуществах нового жилого комплекса «Александрия»

Фото Дарьи Хватковой

Счета эскроу и субсидирование процентной ставки по ипотеке планируется ввести при продаже квартир в строящемся  жилом комплексе «Александрия»  в деревне Хотицы Псковского района.  Механизм взаимодействия  обсудили представители строительной компании «Скандинавия», ООО «СК «Возрождение-19» и Псковского отделения ПАО Сбербанк 28 августа в рамках круглого стола на тему «Реализация новых механизмов и банковских продуктов в жилищном строительстве».

Как рассказал на встрече генеральный директор ООО СК «Скандинавия» Игорь Поляков, жилой комплекс «Александрия» — это новый для Пскова и Псковской области проект. Он включает в себя комфортные семейные планировки, а также уникальную концепцию благоустройства двора. Также планируется, что все первые этажи будут коммерческими. Магазины, кафе, пекарни, спортзалы, салоны красоты и детские центры станут изюминкой «Александрии».

«Каждый дом индивидуален и органично вписывается в единую концепцию», - отметил  спикер.

Новый жилой комплекс имеет и технические преимущества: угловые и панорамные окна, новые планировочные и фасадные решения и многое другое предусмотрели создатели этого проекта. Отличительной особенностью является то, что дома возводятся по скандинавским технологиям. Каркас зданий собирается из трехслойных железобетонных панелей с эффективным утеплителем из негорючего материала - базальтовая вата. Технология соединения панелей позволяет избежать возникновения «мостиков холода» в стыках, что также улучшает теплоизоляцию дома.

Строительство данного комплекса уже начато, первый дом планируется сдать в эксплуатацию в  первом  квартале 2021 года. Дома одноподъездные, девятиэтажные. Подходят для всех категорий населения.

Процентная ставка для ипотечных заемщиков будет минимальной за счет партнерских программ Сбербанка и СК «Скандинавия». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Фото Дарьи Хватковой

Застройщик – ООО «СК «Возрождение-19». ЖК «Александрия» поз. 1. Проектная декларация на строящийся объект недвижимости размещена на сайте vozr19.ru, на сайте наш.дом.рф в ЕИСЖС.

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