0
16:25
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
09:44
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
16:01
Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах
11:02
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
16:09
«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов
13:44
О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников
11:21
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
Еще новости
Политика

Разработка госпрограммы поддержки МСУ завершена — Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о завершении разработки государственной программы поддержки местного самоуправления, создание которой он анонсировал в июне 2020 года. Об этом глава региона сообщил в среду, 2 сентября, на форуме партии «Единая Россия» в Великих Луках, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«В программу вошли как знакомые вам конкурсы «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», так и новые направления. В частности, предусмотрено финансирование социально значимых инициатив и проектов ТОСов. Это реальные средства, которые можно получить по грантовой системе и направить на решение волнующих людей вопросов», - отметил глава региона.

Губернатор Михаил Ведерников неоднократно заявлял, что поддержка местных инициатив является одним из приоритетов работы региональных властей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
02 сентября 2020
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
02 сентября 2020
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах
30 августа 2020
Псковский губернатор рассчитывает на неравнодушную гражданскую позицию жителей региона на выборах
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
29 августа 2020
Руководитель Молодёжного парламента Госдумы: Псковская область – пример для других регионов
«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов
28 августа 2020
«Заксобрание перестало быть элитным клубом»: псковские политики о сокращении числа областных депутатов
О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников
28 августа 2020
О начале непростого периода пандемии предупредил Михаил Ведерников
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
28 августа 2020
Александр Котов встретился с председателем Молодежного парламента при Госдуме РФ Марией Воропаевой
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области
25 августа 2020
281 тысяча избирателей может голосовать на выборах 13 сентября в Псковской области

Идет загрузка...