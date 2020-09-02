Разработка госпрограммы поддержки МСУ завершена — Михаил Ведерников

16:40, 02 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил о завершении разработки государственной программы поддержки местного самоуправления, создание которой он анонсировал в июне 2020 года. Об этом глава региона сообщил в среду, 2 сентября, на форуме партии «Единая Россия» в Великих Луках, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«В программу вошли как знакомые вам конкурсы «Лучшее поселение», «Лучшая муниципальная практика», так и новые направления. В частности, предусмотрено финансирование социально значимых инициатив и проектов ТОСов. Это реальные средства, которые можно получить по грантовой системе и направить на решение волнующих людей вопросов», - отметил глава региона.

Губернатор Михаил Ведерников неоднократно заявлял, что поддержка местных инициатив является одним из приоритетов работы региональных властей.