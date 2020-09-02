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Политика

Глава Пскова поблагодарила Михаила Ведерникова за внимание к проблемам городских окраин

В среду, 2 сентября, Глава города Елена Полонская вместе с депутатом по округу №13 Галиной Неваленной, местными активистами и представителями Управляющей компании выехала на улицу Текстильную.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета участники выезда отметили качественный ремонт дороги и комфортные пешеходные дорожки. Здесь уже частично уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, установлен бортовой камень, заасфальтированы тротуары. Обустройство пешеходной зоны всё ещё продолжается.

«Одно удовольствие теперь здесь ходить. Я 30 лет ждала этого ремонта. Спасибо вам!», – выразила благодарность органам власти одна из жительниц.

Глава Пскова Елена Полонская отметила, что Губернатор Михаил Ведерников уделяет большое внимание в том числе и окраинам города.

«Наш губернатор заботится обо всех жителях региона. Он не делит людей на тех, кто живет в центре и на окраинах. Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры –  одна из первостепенных наших задач», – добавила Глава муниципалитета.

В рамках нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирована реконструкция перекрёстков улиц Индустриальной и Инженерной, которая началась в 2019 году. Отремонтирована и сдана в эксплуатацию дорога на кладбище в Орлецах. Завершены работы на улицах Боровой, Черняховского.

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