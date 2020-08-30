Великое кино показали в Пскове

19:34, 02 сентября 2020, ПАИ

Псковская область приняла участие во всероссийской акции«Великое кино Великой страны», которая проходит в среду, 2 сентября, и посвящена окончанию Второй Мировой войны.

В кинотеатрах по всей стране, в том числе в Пскове, Великих Луках, Невеле, Опочке, Острове, Дно, Пушкинских Горах, Печорах, Новосокольниках, Себеже, Бежаницах, Новоржеве и Порхове зрители бесплатно могши увидеть легендарный фильм «Судьба человека» 1959 года выпуска по одноименному рассказу Михаила Шолохова.

Вместе с художественным фильмом зрители смогли увидеть документальную ленту Сергея Майорова, посвященную создателям легендарной картины. В ней прозвучат стихи поэтов, не вернувшихся с войны в исполнении современных популярных артистов.

Одними из первыми, кто принял участие в акции, стали зрители Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Показ фильма и документальной ленты состоялись в медиа-холле учреждения.

Напомним, акция «Великое кино Великой страны» предполагает ежегодный показ фильма, снятого участниками и свидетелями событий Великой Отечественной войны. Художественные ленты фронтовиков о пережитом в годы войны сегодня имеют значение свидетельства очевидцев.

Кинопоказ проводится при поддержке Комитета по культуре Псковской области. Цель акции — вспомнить подвиг защитников Отечества, а также дать возможность зрителям из первых уст услышать, как создавалось большое кино. Акция проходит в 100 городах России.

С 2020 года 3 сентября отмечается как день окончания Второй Мировой войны, памятная дата включена в перечень Дней воинской славы.