26 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки
26 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.
«Сегодня за сутки 26 новых случаев, проведено 753 исследований. Количество выздоровевших (+30) снова превысило количество новых случаев, - написал Михаил Ведерников. - На сегодняшний день в регионе сохраняется положительная тенденция на улучшение эпидобстановки, но соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по-прежнему актуально. Берегите себя!»