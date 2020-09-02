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Общество

26 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

26 жителей Псковской области заразились коронавирусом за минувшие сутки, сообщил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников.

«Сегодня за сутки 26 новых случаев, проведено 753 исследований. Количество выздоровевших (+30) снова превысило количество новых случаев, - написал Михаил Ведерников. - На сегодняшний день в регионе сохраняется положительная тенденция на улучшение эпидобстановки, но соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по-прежнему актуально. Берегите себя!»

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