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Общество

Учёные предупредили о риске заражения учителей COVID-19 из-за открытия школ

 С началом учебного года может резко возрасти число заражений коронавирусом среди педагогов старших классов. К такому выводу в ходе моделирования пришли ученые из Калифорнийского университета, пишет газета «Известия».

По мнению специалистов, рискуют заразиться 40,7% учителей старшеклассников. Это связано с тем, что распространение патогена среди детей младшего возраста ниже, чем в коллективе старших школьников. Среди педагогов средней возрастной группы симптомы COVID-19 могут отметиться у 37,2%, а риски педагогов начальной школы оценены в 4,1%. Ученые полагают, что в средней и старшей школе количество учащихся в помещении не должно превышать 10 человек, а в классах начальной школы может одновременно находиться и до двадцати учеников.

Как объяснил доцент кафедры инфекционных болезней у детей ПФ РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов, учителя действительно входят в группу риска в связи с необходимостью длительное время находиться в одном помещении с большим количеством учеников. «Наиболее подвержены тяжелому течению инфекции педагоги старше 60 лет, особенно люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистая патология и другие», — отметил специалист.

Вполне вероятно, что открытие школ будет угрожать распространением инфекции среди педагогов, а также взрослых родственников учащихся, поэтому надо соблюдать меры предосторожности, добавил он. 

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