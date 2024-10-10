Конкурс «У каждого в судьбе своя звезда…» пройдёт в Псковской области в ноябре

22:20, 09 октября 2024, ПАИ

Стартовал приём заявок на участие в XI Областном литературно-краеведческом фестивале-конкурсе фронтовой поэзии «У каждого в судьбе своя звезда…» имени Евгения Изюмова. Он пройдёт 13 и 14 ноября в библиотеке имени Курбатова, сообщили ПАИ организаторы.

Участниками конкурса могут быть школьники и студенты в возрасте от 9 до 25 лет, подавшие заявку на участие в конкурсе с одним из стихотворений псковских поэтов-фронтовиков до 1 ноября 2024 года.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях: «Лауреат конкурса чтецов», «Лучшее прочтение стихотворения», «Артистизм, творческий подход к исполнению произведений».

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