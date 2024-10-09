Молодёжная вечёрка «Покровские гулянья» пройдёт в Пскове

20:55, 09 октября 2024, ПАИ

Молодёжная вечёрка «Покровские гулянья» пройдёт в Пскове 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие посвящено православному празднику – Покрову. По традиции на Руси с Покрова молодёжь переставала водить хороводы во дворе и начинала встречаться на посиделках и вечёрках в избе.

Перед гостями мероприятия выступит коллектив ансамбля «Уграда». В программе также танцы, песни, частушки, отгадывавание загадок. Собравшимся расскажут о традициях, связанных с праздником. Закончится праздничная программа хороводным циклом «Долинушка», записанным в Палкинском районе Псковской области.

Начало в 18:30, мероприятие платное.