Молодёжная вечёрка «Покровские гулянья» пройдёт в Пскове
Молодёжная вечёрка «Покровские гулянья» пройдёт в Пскове 17 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Мероприятие посвящено православному празднику – Покрову. По традиции на Руси с Покрова молодёжь переставала водить хороводы во дворе и начинала встречаться на посиделках и вечёрках в избе.
Перед гостями мероприятия выступит коллектив ансамбля «Уграда». В программе также танцы, песни, частушки, отгадывавание загадок. Собравшимся расскажут о традициях, связанных с праздником. Закончится праздничная программа хороводным циклом «Долинушка», записанным в Палкинском районе Псковской области.
Начало в 18:30, мероприятие платное.
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