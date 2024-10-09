Самый популярный зачёт ралли «Пушкинские Горы» назвали организаторы

21:52, 09 октября 2024, ПАИ

Финальный этап Кубка России, финальный этап Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского» – ралли «Пушкинские Горы – 2024» состоятся в Псковской области 11 и 12 октября. В заездах примут участие более 90 экипажей. Среди них девять гонщиков поедут в абсолютном зачёте, 23 – в 4000H, 18 – в 2000Н, 21 – в 1600Н, 10 – в 1400Н и 12 в «Нашей классике». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на организаторов.

Общая протяжённость трассы составляет 103 километра. Маршрут проходит через Пушкиногорский, Новоржевский, Бежаницкий и Опочецкий муниципальные округа.

Самым популярным зачётом (23 экипажа) стал 4000Н, в абсолютном зачёте фигурирует девять экипажей.

Среди участников абсолюта будут три пилота, которые являются постоянными участниками чемпионата России, где сражаются за призы самого престижного раллийного турнира в стране. Это претендующий на титул чемпиона Владимир Васильев, а также Александр Семёнов и Радик Шаймиев, которые оспаривают третью строчку турнирной таблицы. Серьёзные турнирные задачи на Кубке при этом могут стоять только перед Семёновым, который сейчас является лидером общего зачёта Кубка.

Заявились на ралли и спортсмены Псковской области, среди которых и псковская чемпионка России Маргарита Гребенкина.

В первый день соревнований пилоты пройдут четыре участка: «Кубок Главы Опочецкого района», «Кубок Главы Бежаницкого района», «Бардово» и «Столбушинский». Оставшиеся этапы – «Кубок Екатерины II», два прохождения участка «Алтун», «На Разбегаево», «Кубок Главы Новоржевского района» и «На все 100» – будут преодолены во второй день.