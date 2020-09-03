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Общество

Грозы надвигаются на Псковскую область

Фото Юрия Яковлева.

В ближайшие часы по западу Псковской области ожидаются грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В этой связи псковичам рекомендуют быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.

При грозе не следует находиться на крыше, около токоотвода и заземлителя. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

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