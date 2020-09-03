Мотоциклист без прав создал пробку на въезде в центр Пскова
Утром в четверг, 3 сентября, в Пскове на въезде в центр города через Ольгинский мост образовалась пробка. Машины попадали в затор уже на Рижском проспекте, улицах Коммунальной и Горького. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, причиной пробки стал молодой человек на мотоцикле, которого на мосту задержали сотрудники ГИБДД.
По информации УГИБДД, молодому человеку 17 лет, он управлял мотоциклом, не имея водительских прав. Решается вопрос о том, кто заберет мотоцикл с моста.