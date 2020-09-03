Эксперты назвали причины, которые ведут к расстройству психики детей

10:27, 03 сентября 2020, ПАИ

Эксперты в области психического здоровья назвали ошибки родителей, которые могут повлечь за собой психическое расстройство их детей, сообщает РИА Новости.

Так, было отмечено, что поучать ребенка наказанием за его «честные» ошибки нельзя. Постоянное беспокойство родителей о том, что их ребенок не идеален и вследствие этого принятие за него самостоятельных решений приводит к тому, что ребенок боится брать на себя ответственность в будущем, решить даже самые незначительные проблемы он не способен.

Кроме этого, специалисты считают неразумным и бессмысленным погружать детей в свои взрослые проблемы. Все дети разные, кто-то отличается большей ранимостью и будет переживать, что он помочь не в силах.

Не рекомендуется родителям и проецировать свои мечты и ожидания на детей. Реализуя то, что когда-то их родитель не смог сделать, ребенок начинает ненавидеть себя, ведь он занимается не своим делом.

Родители, которые не замечают своей вины и не извиняются за свои ошибки перед детьми, наталкивают ребенка на мысль, что это он сам во всем виноват, что бы ни произошло.