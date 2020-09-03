Программу развития села обсудил Михаил Ведерников с Россельхозбанком

10:29, 03 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с заместителем председателя правления АО «Россельхозбанк» Денисом Константиновым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Россельхозбанк стал первым банком, который заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). В итоге жителям области стал доступен кредит по ставке от 2,7% годовых.

Льготной сельской ипотекой могут воспользоваться все жители региона кроме граждан из Пскова и Великих Лук. Акцент планируется сделать на поддержке индивидуального жилого строительства. Для этого необходима помощь администрации региона в определении приоритетных зон, где будет проходить комплексное развитие территории — строительство дорог и инженерных сетей.

Под эти критерии подойдут земли, которые в скором времени будут передаваться многодетным семьям, обратил внимание Михаил Ведерников. В этом году — около 800 участков, в следующем году — порядка 500.

Денис Константинов попросил поддержки по созданию перечня добросовестных подрядчиков. Это позволит сократить время оформления необходимых документов для тех, кто собирается строить свой дом. При этом выбор подрядчика ни в коем случае не будет ограничен. Михаил Ведерников предложение поддержал.

Губернатор отметил положительную динамику взаимодействия псковского филиала АО «Россельхозбанк» под руководством Дмитрия Алемасова и компаний агропромышленного комплекса. По ряду направлений динамика достигает 300%.

Нинель Салагаева обратила внимание, что в регионе активно развивается животноводство. В Новосокольническом районе почти готова ферма на 1,8 тыс. фуражных коров. Открыть ее планируется в октябре, Россельхозбанк активно поддерживает проект. Вице-губернатор подчеркнула, что в ближайшее время еще ряд сельхозпроизводителей также планирует значительно расширять мощности. Денис Константинов заверил, что любые инвестпроекты на территории Псковской области получат поддержку, а сроки рассмотрения будут минимальными.

Также стороны обсудили развитие методической поддержки сельхозпроизводителей. Денис Константинов привел в пример реализацию проекта фермерских школ. Этот положительный опыт в ближайшее время будет распространен на разные регионы России.

Дополнительно губернатор поручил профильным специалистам проработать основные вопросы взаимодействия с кредитной организацией в рамках развития сельских территорий Псковской области.