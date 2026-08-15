Кинолог рассказал, как продлить собаке жизнь

18:30, 15 августа 2026, ПАИ

Продлить жизнь собаке помогает прежде всего продуманный рацион. Его выстраивают не интуитивно и не по просьбам питомца, а строго индивидуально – с учётом породы, возраста, образа жизни питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По его словам, достаточно придерживаться пяти разработанных кинологами правил. Главное из них – точный контроль калорий. Суточную порцию измеряют кухонными весами, потому что лишний вес перегружает суставы и внутренние органы не меньше, чем дефицит массы. Норму корректируют, если собака мало двигается или, наоборот, очень активна, а также после стерилизации или кастрации – здесь нужна консультация ветеринара.

Не менее важен режим кормления. Еду дают строго по часам в одно и то же время, перерыв между вечерним приёмом и утром – не менее 10–12 часов. Нельзя кормить за час до активности или в течение двух часов после. Миску с остатками не оставляют на весь день: если питомец не доел, убирают до следующего раза.

Еда с человеческого стола полностью запрещена. Многие привычные продукты – жареное мясо со специями, колбаса, шоколад, авокадо – для собак ядовиты, поэтому нельзя поддаваться на выпрашивание. Для поощрения используют только безопасные лакомства: дольки яблока, морковь, огурец, кабачок, ягоды (голубику, чернику) или сушёные субпродукты. Но и их количество строго лимитировано: для средней собаки (20–25 кг) это не более 40–50 калорий в сутки, то есть всего один-два небольших кусочка.

Наконец, ежегодный биохимический анализ крови помогает вовремя заметить дисбаланс в питании. Если в рационе есть системные ошибки, они рано или поздно отразятся на результатах – и тогда меню можно скорректировать до того, как проблемы скажутся на самочувствии.