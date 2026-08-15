Грозы и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 16 августа

17:25, 15 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области завтра, 16 августа. Ночью – без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер западных направлений, умеренный, при грозе местами порывистый. Температура в области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28.

В Пскове ночь ожидается без существенных осадков, днём будут идти кратковременные дожди, гроза. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов, днём воздух прогреется до +26...+28.