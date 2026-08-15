Грозы и до +28 градусов прогнозируют в Псковской области 16 августа
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области завтра, 16 августа. Ночью – без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Будет дуть ветер западных направлений, умеренный, при грозе местами порывистый. Температура в области ночью составит от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28.
В Пскове ночь ожидается без существенных осадков, днём будут идти кратковременные дожди, гроза. Ночью столбики термометров опустятся до +12...+14 градусов, днём воздух прогреется до +26...+28.
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