Фестиваль «Сила Единства» в честь годовщины образования ВДВ проходит в Великих Луках

17:47, 15 августа 2026, ПАИ

Спортивный фестиваль и форум «Сила Единства», приуроченные к 96-й годовщине образования ВДВ, в рамках партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» проходят в Великих Луках сегодня, 15 августа, с участием ветеранов СВО и иных локальных военных конфликтов. На площадке собралось около 130 человек – ветераны боевых действий и СВО, спортсмены, представители общественных организаций, молодёжь.



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере МАХ

















В программе фестиваля – волейбол сидя, армрестлинг, жим лёжа, стрельба из лука, дартс, нарды, гонки дронов и другие дисциплины.

«Но главное здесь, конечно, не количество спортивных площадок и даже не результаты соревнований. Такие встречи дают возможность быть в команде, общаться, поддерживать друг друга и открывать для себя новые возможности», – отметил депутат Госдумы РФ Александр Козловский в своём канале в мессенджере МАХ.

Спикер подчеркнул, что фестиваль проходит уже в третий раз и постепенно становится хорошей традицией для Великих Лук и всей Псковской области. Особенно важно, что рядом с участниками работают тренеры, волонтёры, представители ветеранских организаций и специалисты, которые помогают людям возвращаться к активной жизни.