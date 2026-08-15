«Количество участников, уверен, будет расти»: Дмитрий Белюков – о фестивале «Сила Единства» в Великих Луках

17:56, 15 августа 2026, ПАИ

Спортивный фестиваль и форум «Сила Единства», приуроченные к 96-й годовщине образования ВДВ, в рамках партпроекта «Единой России» «Выбор сильных» с участием ветеранов СВО и иных локальных военных конфликтов становятся уже традиционными для Великих Лук. Об этом заявил депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

«В Великих Луках проводится системная работа по поддержке участников боевых действий, в том числе участников специальной военной операции. Создаются условия для их адаптации и реабилитации, а также для активных занятий спортом», – обратил внимание Дмитрий Белюков в беседе с корреспондентом редакции газеты «Великолукская правда. Новости».

Он подчеркнул, что, как и в прошлом году, в этом фестиваль посвящён очередной годовщине воздушно-десантных войск.

«Это войска элитные, войска товарищества, мужества, силы, смелости, храбрости – все эти слова, конечно, относятся и к участникам нашего фестиваля. Отрадно, что в городе созданы условия для проведения подобных мероприятий. Количество участников, уверен, будет расти», – сказал депутат.

В программе фестиваля – волейбол сидя, армрестлинг, жим лёжа, стрельба из лука, дартс, нарды, гонки дронов и другие дисциплины.