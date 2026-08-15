«В распутицу не проехать»: жители усвятской деревни обратили внимание властей на состояние дорог

17:06, 15 августа 2026, ПАИ

Встречу с жителями деревни Церковище Усвятского муниципального округа провели глава муниципалитета Дмитрий Петров и депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов. Все просьбы и предложения зафиксированы и будут направлены на проработку в профильные ведомства, рассказал Андрей Козлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, часть вопросов можно решить на местном уровне – с ними начнут работу в ближайшее время. Среди самых острых тем – состояние дорог. Жители обратились с просьбой отремонтировать участки Церковище – Заголодье и Церковище – Ладоги: в распутицу эти маршруты становятся труднопроходимыми, а для многих это единственный путь в соседние населённые пункты и к необходимым услугам.

Большой блок вопросов связан и с доступностью медицинской помощи. Сельчане обратились с просьбой восстановить отменённый пятничный рейс медицинского автобуса в Невельскую ГБУЗ: раньше он существенно облегчал поездки на приём. Кроме того, прозвучало предложение организовать регулярный рейс в медучреждения Великих Лук.

Ещё один важный вопрос – состояние почтового отделения. Сейчас там печное отопление – нужно либо серьёзно его ремонтировать, либо выделить для почты другое помещение. Также жители говорили о пожарной части округа – там требуется обновление техники. Для сельской местности, где расстояния большие, а дороги не всегда в идеальном состоянии, исправная техника – это гарантия того, что помощь успеет прийти вовремя.

«Буду держать все вопросы под контролем. Спасибо всем, кто пришёл на встречу и не остался в стороне», – отметил Андрей Козлов.