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Общество

Две улицы начали ремонтировать в Пыталово по требованию прокурора

В Пыталово по требованию прокурора начали ремонтировать дорожное покрытие на улицах Красноармейской и Каупужа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки прокуратура Пыталовского района установила, что покрытие на улицах Красноармейской и Каупужа в Пыталово не соответствует предъявляемым требованиям. Так, на дорожном полотне имеются многочисленные выбоины и отсутствует горизонтальная разметка.

По результатам проверки районная прокуратура направила в суд исковое заявление об обязании администрации Пыталовского района привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями закона. Исковое заявление прокуратуры было удовлетворено, но в установленный решением суда срок дорожное покрытие отремонтировано не было. В связи с этим по требованию прокурора в отношении районной администрации возбуждено исполнительное производство для принудительного исполнения решения суда.

После этого районная администрация организовала проведение ремонтных работ на двух улицах, которые планируется закончить в этом году.

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