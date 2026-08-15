Инструктор «ЛизаАлерт» назвала главные правила безопасного похода в лес

19:59, 15 августа 2026, ПАИ

Отправляясь в лес, необходимо заранее продумать маршрут, изучить его по карте и выбрать хорошо знакомую тропу, а не неизведанные направления. Об этом рассказала РИА Новости инструктор направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерина Разжигаева.

Она также подчеркнула, что о своих планах обязательно нужно оповестить родных или друзей: сообщить место выхода, предполагаемый путь и время возвращения. Если человек не выйдет на связь в оговорённый срок, близкие будут знать направление, где его искать.

Кроме того, перед выходом стоит свериться с прогнозом погоды – это поможет правильно подобрать экипировку. Екатерина Разжигаева посоветовала надевать закрытую одежду, чтобы защититься от укусов насекомых, и выбирать вещи ярких оттенков: в случае происшествия заметная одежда значительно облегчит поиск.

Специалист обратила особое внимание на личный рюкзак: он должен быть у каждого, включая детей, даже если прогулка в лесу рассчитана всего на час. В минимальный набор входят полностью заряженный мобильный телефон, портативное зарядное устройство с подходящим кабелем, а также питьевая вода и свисток для подачи звуковых сигналов. Из еды лучше взять что-то калорийное и долго не портящееся, например шоколадный или злаковый батончик, орехи или сухофрукты. В рюкзаке также должны лежать лёгкое термоодеяло, спички либо зажигалка и лекарства, которые человек принимает постоянно.

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