Михаил Ведерников рассказал о реализации нацпроектов в Псковской области

19:42, 15 августа 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл совещание по вопросам реализации президентских нацпроектов, где обсудили предварительные результаты и возможные риски. Видео глава региона опубликовал в своём канале в мессенджере MAX.

Под мониторингом находится 75 строящихся объектов.

Особое внимание на совещании уделили федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который охватывает все муниципалитеты области. Из 39 объектов, запланированных в рамках этого проекта, 23 сданы вовремя, для пяти срок ещё не наступил, что касается оставшихся 11 объектов, в большинстве случаев здесь уже ведётся приёмка.

«Практически все муниципалитеты отработали хорошо. В группу отличников в этом году вошли Гдов, Новосокольники и Новоржев: коллеги сделали качественный шаг вперёд по сравнению с прошлым годом. Спасибо за ответственный подход», – отметил глава региона.

В то же время Михаил Ведерников указал на необходимость ускорения главам Пскова, Великих Лук и Псковского района, где объёмы финансирования самые большие, а работы ещё не завершены.

«Важно не допустить появления рисков», – подчеркнул он.

Отдельно Михаил Ведерников выделил Дновский округ, который единственный в регионе сорвал сроки и не вышел на этап приёмки, и указал: «Необходимо срочно провести работу над ошибками».

Кроме того, глава региона напомнил, что на каждом объекте, строящемся в рамках нацпроектов, размещён QR-код для анонимной обратной связи с жителями.

«Мы внимательно смотрим и оперативно реагируем на замечания. Призываю всех активно пользоваться этим инструментом», – заключил губернатор.