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Экономика

ВТБ запускает сезонный вклад с доходностью до 5%

Банк ВТБ представляет новый промо-вклад «Надежная основа». Предложение доступно с 3 сентября как для действующих клиентов банка, так и для новых вкладчиков. Ставка достигает 5% годовых при подключении опции «Сбережения».

Сезонный вклад «Надежная основа» - новый продукт в широкой линейке сберегательных предложений банка. Его преимуществом является не только выгодная ставка, но и возможность сохранения части начисленных процентов в случае досрочного закрытия.

Предложение доступно в ВТБ Онлайн, также разместить средства во вклад возможно во всех отделениях банка. Минимальная сумма составляет 30 тысяч рублей. Начисленные проценты по выбору вкладчика выплачиваются на счет или капитализируются. Депозит можно открыть в рублях на срок 370 дней. Если сбережения хранятся во вкладе свыше 93 дней, то при досрочном расторжении договора ставка составит от 3,0% до 3,5% годовых.

«Банк продолжает разрабатывать новые продукты, максимально соответствующие потребностям наших вкладчиков. «Надежная основа» позволяет клиенту эффективно планировать доходность своих сбережений, учитывая как возможность гибкой настройки выплаты процентов, так и возможность досрочного расторжения договора. Мы не останавливаемся в развитии своих сберегательных продуктов и внедряем лучшие рыночные практики, делая клиентский путь вкладчика все более простым и понятным. «Надежная основа» - еще один шаг навстречу нашим клиентам», — прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Мария Воронина.

В июле банк обновил линейку базовых вкладов. Основные продукты действующей линейки – «Вклад в будущее» и «Большие возможности». Также клиентам по-прежнему доступен накопительный счет «Копилка».

Более подробная информация об условиях вкладов доступна на сайте ВТБ.

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