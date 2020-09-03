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Общество

Александр Лукашенко произвёл перестановки в силовых ведомствах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новых председателя КГБ и государственного секретаря Совета безопасности республики, сообщает ТАСС.

Ранее возглавлявший комитет госбезопасности Валерий Вакульчик вместо Андрея Равкова назначен государственным секретарем Совета безопасности. Его место занял Иван Тертель, который руководил комитетом госконтроля. Взамен Тертеля исполняющим обязанности председателя КГК назначен Валерий Герасимов, который ранее занимал пост первого заместителя главы ведомства.

Александр Лукашенко также назначил нового вице-премьера, им стал Анатолий Сивак.

 

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