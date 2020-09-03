Вопросы по питанию в школах можно задать на горячей линии ОНФ

12:47, 03 сентября 2020, ПАИ

Общероссийский народный фронт запустил горячую линию «Школьный завтрак». По телефону 8 (800) 200-34-11 можно задать интересующие вопросы или оставить жалобу относительно горячего питания младших школьников. По любому вопросу, связанному с обеспечением питанием в школе, можно также обратиться на сайт.

По поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Мы запускаем проект совместно с Минпросвещения. Нам нужна объективная картина по ситуации с питанием школьников в регионах, поэтому для нас очень важно наладить обратную связь с родителями, местными общественниками. Собранная информация позволит провести мониторинг реального положения дел в школьных столовых и подготовить рекомендации для улучшения организации школьного питания. Поэтому я прошу всех неравнодушных людей, родителей, граждан обращаться на нашу горячую линию и оставлять свои сигналы с претензиями по качеству питания, тому, как организовано питание, хватает ли детям времени поесть и любые другие вопросы и жалобы, которые беспокоят детей и родителей», – попросила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

По итогам работы будет подготовлен доклад Владимиру Путину о реализации его поручения на практике.

«Этот федеральный проект подразумевает отсутствие разницы, из какого региона звонит человек: будь то Камчатка или Псков, - пояснил Псковскому агентству информации глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко. - С помощью данных, полученных от граждан, активистов ОНФ на местах будут ориентировать, чтобы затем они могли на местности проверить информацию на достоверность, выяснить причины существующих проблем. Линия организована так, чтобы модерация звонков проходила не на уровне субъекта. Что-то подобное было во время организации волонтёрских штабов, когда люди из любых регионов могли обратиться на горячую линию и попросить доставить им продукты или медикаменты».