Более 80 исполнительных производств в свой адрес «накопила» молодая псковичка

19:21, 28 октября 2026, ПАИ

82 исполнительных производства различных категорий находилось в отделении судебных приставов города Пскова № 1 в отношении 24-летней псковички. Общая сумма её задолженности достигла 172 тысяч рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Женщина игнорировала требования об уплате штрафов за нарушение ПДД, тогда судебные приставы перешли к мерам принудительного исполнения.

Установив местонахождение женщины, сотрудники ведомства организовали совместные с сотрудниками Госавтоинспекции действия. Сотрудники ведомств составили акт описи и ареста автомобиля. Девушке разъяснили, что если задолженность не будет погашена в установленный срок, автомобиль передадут на оценку, а затем выставят на торги. В таком случае вернуть машину простым погашением долга уже не получится: процедура реализации имущества повлечёт дополнительные расходы.

Уже в течение того же дня псковичка погасила задолженность в размере 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что острович заплатил штраф за призывы к экстремизму и оправдание терроризма.