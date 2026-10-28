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Общество

Молодой человек стал жертвой мошенников в приложении для знакомств

В Курске жертвой вымогателей стал 18-летний молодой человек, который хотел познакомиться с девушкой в популярном мессенджере для знакомств.

Фото: ПАИ

Незнакомка проявила интерес к молодому человеку, завязала беседу и быстро завоевала доверие юноши. Чтобы подтвердить свои пылкие намерения, она отправила ему видео интимного содержания, после чего попросила сделать то же самое.

Затем она предложила ему перейти по ссылке и ввести свои персональные данные. После чего злоумышленники, действовавшие с аккаунта девушки, получили доступ к странице курянина в социальной сети, пишет региональное информационное агентство «Курск» со ссылкой на местную полицию.

Мошенники угрожали разослать его интимные фотографии всем знакомым, если он не заплатит. Молодой человек согласился и перевел восемь тысяч рублей на указанные реквизиты, после чего общение прекратилось.

Молодой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию. Правоохранительные органы начали розыск злоумышленников.

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