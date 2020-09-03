Создание Национального театра России обсудят в Пскове 28 сентября

16:34, 03 сентября 2020, ПАИ

28 сентября в Пскове состоится дискуссия по итогам XXVII Пушкинского театрального фестиваля. В частности, на ней будет обсуждаться вопрос о совместных планах Псковского академического театра драмы и Александринского театра по созданию Национального театра России. Об этом сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

«28 сентября у нас будет дискуссия по итогам фестиваля, на которой мы, наверное, разберём, как он прошёл. И если кто-то захочет, то сможет что-то на эту тему высказать. Хотя главная тема дискуссии – «Национальные театры. Новая стратегия». Мы надеемся, что в этой дискуссии примут участие заместитель министра культуры России Алла Манилова, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и руководители ведущих театров страны из Улан-Удэ, Казани и Уфы», – отметил Андрей Пронин.

По его словам, в рамках этой дискуссии будут обсуждаться планы Псковского академического театра драмы по созданию совместно с Александринским театром Национального театра России и его взаимодействие с национальными театрами регионов.