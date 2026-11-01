МЧС напомнило псковичам о главных рисках ноября и правилах безопасности

13:59, 01 ноября 2026, ПАИ

Подборку актуальных рисков ноября и рекомендаций по безопасности подготовили сотрудники ГУ МЧС России по Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С наступлением холодов возрастает число пожаров, связанных с использованием обогревателей и с неосторожным обращением с огнём. Спасатели рекомендуют регулярно проверять исправность обогревательных приборов, строго следовать инструкциям, а также убедиться в наличии исправных огнетушителей и дымовых извещателей.

Отдельное внимание уделено безопасности на воде. Резкое понижение температуры и ранние холода делают водоёмы опасными. В МЧС подчеркнули: нельзя оставлять детей без присмотра у воды, при нахождении в лодке необходимо надевать спасательный жилет, а при ухудшении погоды следует отказаться от выхода на водоём.

Холодная и ветреная погода увеличивает риск переохлаждения, особенно при длительном пребывании на улице. В связи с этим рекомендуется одеваться по погоде: выбирать утеплённую, многослойную и водоотталкивающую одежду и термобельё.

На дорогах гололёд и первый снег повышают вероятность ДТП. Водителям советуют подготовить автомобиль к холодам: проверить шины, уровень антифриза и другие важные системы. Также необходимо соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, особенно в условиях обледенения.

Кроме того, в ведомстве напомнили о безопасности детей. Родителям следует повторить с ребёнком основные правила пожарной безопасности, убрать в недоступное место спички и зажигалки, а также напомнить ему о правилах поведения на улице и в общественном транспорте. Маленьких детей нельзя оставлять без присмотра.

«Ваша безопасность – ваша ответственность!» – отметили в МЧС.