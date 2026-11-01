Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Кинолог объяснил, почему осенью поведение собак может меняться

Осенние изменения в поведении собак связаны не с плохим настроением или сезонной хандрой, а с особенностями сенсорики, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев РИА Новости.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Во влажном воздухе запахи, служащие для животных основным источником информации, ощущаются гораздо сильнее – это усиливает тягу к исследованию окружающего мира.

По словам Владимира Голубева, сырость серьёзно меняет мир запахов для собаки и влияет на комфорт во время прогулки, что может нарушать привычную схему выгула. Не все питомцы способны спокойно справиться с таким информационным потоком. Привычные маршруты обновляются: дождь смывает старые метки, влажный воздух дольше удерживает ароматы, а опавшая листва при разложении выделяет множество органических запахов.

Кинолог отметил, что их избыток способен перевозбудить нервную систему собаки. Кроме того, осенью животным может понадобиться больше времени на поиск места, чтобы справить нужду.

Владимир Голубев подчеркнул, что исследование мира с помощью обоняния – нормальная часть жизни собаки и хозяин должен не подавлять этот инстинкт, а давать питомцу возможность реализовать его в безопасной форме. Он посоветовал не торопить собаку на улице: если ей нужно подольше задержаться около какого-то места, стоит дать ей такую возможность.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

01 ноября 2026

Студенты Псковской области могут поучаствовать в олимпиаде «Я – профессионал»
01 ноября 2026

Опубликована программа ко Дню народного единства в Гдовском районе
01 ноября 2026

В Пскове на перекрестке Юбилейной и Коммунальной столкнулись Opel Astra и BMW
01 ноября 2026

Ремонт дороги Дно - Искра завершают в Дновском районе
01 ноября 2026

Станислав Стармолотов вручил медали победителям чемпионата Псковской области по рукопашному бою
01 ноября 2026

Уроженец Себежского района Денис Жевняк написал книгу о своей малой родине
01 ноября 2026

В Псковской области объявлена беспилотная опасность
01 ноября 2026

В Приказной палате в Пскове в «Ночь искусств» откроется выставка «Псков. От Смуты к миру»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...