Кинолог объяснил, почему осенью поведение собак может меняться

14:59, 01 ноября 2026, ПАИ

Осенние изменения в поведении собак связаны не с плохим настроением или сезонной хандрой, а с особенностями сенсорики, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев РИА Новости.

Во влажном воздухе запахи, служащие для животных основным источником информации, ощущаются гораздо сильнее – это усиливает тягу к исследованию окружающего мира.

По словам Владимира Голубева, сырость серьёзно меняет мир запахов для собаки и влияет на комфорт во время прогулки, что может нарушать привычную схему выгула. Не все питомцы способны спокойно справиться с таким информационным потоком. Привычные маршруты обновляются: дождь смывает старые метки, влажный воздух дольше удерживает ароматы, а опавшая листва при разложении выделяет множество органических запахов.

Кинолог отметил, что их избыток способен перевозбудить нервную систему собаки. Кроме того, осенью животным может понадобиться больше времени на поиск места, чтобы справить нужду.

Владимир Голубев подчеркнул, что исследование мира с помощью обоняния – нормальная часть жизни собаки и хозяин должен не подавлять этот инстинкт, а давать питомцу возможность реализовать его в безопасной форме. Он посоветовал не торопить собаку на улице: если ей нужно подольше задержаться около какого-то места, стоит дать ей такую возможность.