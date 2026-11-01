В ТОС «Себеж-5» Себежского района стартовал проект «Домашний дворик единства»

14:40, 01 ноября 2026, ПАИ

В ТОС «Себеж-5» Себежского района стартовал проект «Домашний дворик единства». Об этом пишет газета «Призыв».



Фото: ТОС «Себеж-5»



Фото: ТОС «Себеж-5»



Фото: ТОС «Себеж-5»



Фото: ТОС «Себеж-5»







«Друзья, с небольшим опозданием, но с огромным удовольствием делимся новостями! Работы по благоустройству территории у дома № 25 по проекту «Домашний дворик единства» идут полным ходом. Для нашего ТОС «Себеж 5» это первый проект, и мы невероятно гордимся, что он стартовал. Пусть мы только в начале пути, но этот старт – самый важный», – сообщили тосовцы.

В планах – создать комфортное, привлекательное общественное пространство возле многоквартирного дома. Оно должно стать местом регулярного сбора жильцов для дружеских бесед, совместных настольных игр и активного общения. Жители смогут отдыхать в новой беседке, оснащённой мебелью и декоративными элементами; вокруг неё уложат плитку и разместят вазоны с цветами.

«Мы не собираемся останавливаться на достигнутом! Уже сейчас мы активно строим планы на будущее, обсуждаем новые идеи и готовимся к следующим шагам в развитии нашего посёлка», – отметили участники ТОС.