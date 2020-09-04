О сложностях проведения Пушкинского театрального фестиваля в условиях коронавируса рассказал Андрей Пронин

11:10, 04 сентября 2020, ПАИ

XXVII Пушкинский театральный фестиваль, который откроется 20 сентября в Пскове, пройдёт из-за пандемии коронавируса в необычных условиях. Это вызывает некоторые сложности для организаторов, актёров и зрителей, сообщил арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

«Всё, конечно, это сложно. Вчера мы разговаривали с санитарным инструктором, и он нам сказал, чтобы зрители фестиваля до 19:00 все стояли на улице, а потом мы их парами на расстоянии полутора метров заводили в зал, и чтобы до конца спектакля они все не вставали. В антракте выходить нельзя и вообще ничего нельзя», – посетовал Андрей Пронин.

Арт-директор Псковского академического театра драмы подчеркнул, что если к началу фестиваля санитарные ограничения не смягчат, то во время мероприятия всем на входе будут замерять температуру. Кроме того, каждый посетитель театра должен быть в защитной маске, в зале театра зрители будут сидеть через два кресла, гардеробщик будет протирать руки антисептиком после каждого пальто, уточнил он.

При этом Андрей Пронин заметил, что из-за введённых ограничительных мер в этом году на фестивале не будет работать буфет, а в здании будет открыто на вход и выход больше дверей, чем обычно.