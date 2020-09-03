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Общество

Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей

В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей. Такую позицию высказал арт-директор Псковского академического театра драмы Андрей Пронин в эфире проекта ПАИ-live 3 сентября.

Ведущий проекта ПАИ-live затронул тему переноса Пушкинского театрального фестиваля следующего года с февраля на другой месяц.

«Тема переноса фестиваля во многом связана с темой бюджетного финансирования. Проводить фестиваль в феврале это значит проводить его в долг, потому что деньги в этот момент ещё не выделяются, – заметил Андрей Пронин. – Если мы когда-то станем богатым театром, на что мы очень надеемся, то мы сможем проводить фестиваль и в феврале, так как у нас будет своя «финансовая подушка», а после нам уже возместят потраченные средства. Но пока такой возможности у нас нет».

В то же время Андрей Пронин заметил, что у многих россиян, в том числе и у псковичей, возникает вопрос, почему Пушкинский театральный фестиваль должен проходить в феврале, открываться в день гибели поэта Пушкина. «Действительно, в такой день фестиваль нужно делать траурным, а не показывать какие-то комедии. Поэтому я не исключаю, что фестиваль надо переносить на май-июнь», – отметил арт-директор Псковского академического театра драмы.

По его словам, Псковский театр драмы мог бы зимой провести какой-нибудь другой фестиваль. «Хотелось бы, чтобы фестивальная жизнь Пскова не ограничивалась только одним Пушкинским театральным фестивалем. Но это такие сладкие мечты. Может быть, они и реализуются когда-нибудь», – сказал Андрей Пронин.

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