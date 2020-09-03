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Общество

В Псковской области создан Центр выплат пенсий

В Псковской области начал работать Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в  Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПФР по Псковской области.

Основными задачами учреждения является оказание государственных услуг и своевременная выплата и доставка пенсий и социальных пособий.

Центр выполняет функции удаленно с использованием современных электронных технологий. В первую очередь, это прием, проверка, обработка и учет решений межрайонными Управлениями ПФР, формирование электронных выплат по распределению пенсий, социальных пособий, в том числе материнского (семейного) капитала. Специалисты Центра своевременно формируют доставочные документы и взаимодействуют с организациями, осуществляющими доставку платежей. 

«Главная цель создания Центра – значительно сократить сроки подготовки выплатных и иных документов. Это позволит максимально оперативно проводить индексации и перерасчеты пенсий и соцвыплат, обеспечивать их своевременное перечисление и доставку пенсионерам региона», – отметила управляющий региональным Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации Наталья Мельникова.

6 межрайонных Управлений ПФР и 26 клиентских служб по-прежнему предоставляют весь спектр государственных услуг.

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