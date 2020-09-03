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Под Псковом водитель КамАЗа протаранил ГАЗ и скрылся с места ДТП

  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ
  • Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП
    Фото: ПАИ

Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 3 сентября в поселке Карамышево Псковского района на улице Первомайской, 46.

КамАЗ врезался в автомобиль ГАЗ, за рулём которого был 34-летний водитель. В результате столкновения ГАЗ съехал в кювет и перевернулся, водитель оказался зажат в кабине автомобиля.

Пострадавшего водителя извлекли из поврежденного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, водитель КАМАЗа скрылся с места ДТП. На данный момент ведётся его розыск.

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