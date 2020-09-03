Под Псковом водитель КамАЗа протаранил ГАЗ и скрылся с места ДТП

21:55, 03 сентября 2020, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Водитель КамАЗа врезался в автомобиль ГАЗ и скрылся с места ДТП, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожная авария произошла 3 сентября в поселке Карамышево Псковского района на улице Первомайской, 46.

КамАЗ врезался в автомобиль ГАЗ, за рулём которого был 34-летний водитель. В результате столкновения ГАЗ съехал в кювет и перевернулся, водитель оказался зажат в кабине автомобиля.

Пострадавшего водителя извлекли из поврежденного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, водитель КАМАЗа скрылся с места ДТП. На данный момент ведётся его розыск.