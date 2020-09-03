Михаил Ведерников поручил увеличить число рабочих на строительстве детсада на Алехина

22:57, 03 сентября 2020, ПАИ

Вопрос с отставанием сроков строительства здания детсада на улице Алехина в Пскове стал темой совещания под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в четверг, 3 сентября. Глава региона поручил увеличить число рабочих на стройке, чтобы ликвидировать отставание, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

О ситуации на строительстве доложил глава администрации Пскова Александр Братчиков. Продолжается кладка стен, одновременно монтируются окна, на объекте работают электрики и сантехники. Глава администрации муниципалитета подчеркнул, что нет факторов, которые мешают дальнейшим работам.

На строительстве работает 60 человек, сообщил на вопрос Михаила Ведерникова представитель подрядной организации. По его словам, по мере необходимости в работу будут вводиться дополнительные бригады рабочих.

Губернатор поручил уже в ближайшие дни увеличить число рабочих. «При самом благоприятном сценарии с помощью 60 работников вы сохраните нормальный темп. Но вам нужно двигаться быстрее, чтобы в течение полутора месяцев сократить отставания и нагнать график», — цитирует Михаила Ведерникова прес-служба.

Новый детский сад рассчитан на 270 мест, строится в рамках реализации проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по направлению «Демография». На строительство выделено более 200 млн рублей из консолидированного бюджета.