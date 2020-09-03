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Общество

Более 80% россиян считают себя патриотами

82% россиян считают себя патриотами. Данные социологического исследования приводит Фонд «Общественное мнение». Данные опросы опубликованы на сайте ФОМа в четверг, 3 сентября.

34% опрошенных считают, что вслух называть себя патриотом некрасиво и неправильно. 62% не видят в этом ничего предосудительного.

Кроме того, большинство опрошенных считают, что быть патриотом может человек, критикующий власти, предпочитающий иностранную литературу отечественной и не знающий гимна. Большинством же разделяют мнение, что не может быть патриотом человек, не любящий родную природу, избегающий службы в армии, не знающий истории страны и уезжающий жить и работать за границу.

Согласно данным исследования,  наибольшее количество участников опроса, считающих себя патриотами, относятся к возрастным группам 46-60 лет и от 60 лет и старше (по 84% в каждой группе).

14% респондентов не склонны считать себя патриотами, такой позиции придерживается 22% в возрастной группе 18-30 лет.

69% опрошенных считают, что патриотом нельзя назвать того, кто не знает историю своей страны, а 49% согласны с утверждением, что ничего общего с патриотизмом не имеют люди, которые не ходят на выборы.

Опрос ФОС проводился 31 июля - 2 августа 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

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