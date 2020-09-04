Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом

07:18, 04 сентября 2020, ПАИ

4 745 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 4 сентября коронавирус за последние сутки подтвердили у 34 человек.

Выздоровело 3 467 пациентов (за сутки – 37). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 84 885 (за сутки – 690) тестов на коронавирус.

«За сутки +34 новых случая при +37 выздоровевших. Всего было проведено 690 исследований. 3 сентября добавились новые случаи в активных очагах: +2 в Савво-Крыпецком мужском монастыре и +2 в санатории «Гороховое озеро». Берегите себя!» – написал губернатор.