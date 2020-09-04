0
07:33
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где КамАЗ столкнулся с ГАЗом
07:18
Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом
23:17
Более 80% россиян считают себя патриотами
19:56
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
19:37
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
19:19
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
18:50
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Еще новости
Общество

Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом

4 745 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. По состоянию на утро 4 сентября коронавирус за последние сутки подтвердили у 34 человек.

Выздоровело 3 467 пациентов (за сутки – 37). Умерло 65 инфицированных человек. Всего специалисты провели 84 885 (за сутки – 690) тестов на коронавирус.

«За сутки +34 новых случая при +37 выздоровевших. Всего было проведено 690 исследований. 3 сентября добавились новые случаи в активных очагах: +2 в Савво-Крыпецком мужском монастыре и +2 в санатории «Гороховое озеро». Берегите себя!» – написал губернатор. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу Почти 18,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса Более 210 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса 4 995 жителей России заболели коронавирусом за сутки 894 человека заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё 19 человек заболели коронавирусом в Пскове Александр Нестерук предупредил псковичей о возможном всплеске коронавирусной инфекции Личный приём граждан возобновился в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области В России рекомендовали бессимптомным носителям сделать прививку от коронавируса Более 211 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где КамАЗ столкнулся с ГАЗом
04 сентября 2020
Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где КамАЗ столкнулся с ГАЗом
Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом
04 сентября 2020
Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом
Более 80% россиян считают себя патриотами
03 сентября 2020
Более 80% россиян считают себя патриотами
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
03 сентября 2020
Газификация жилых домов в поселке Середка Псковского района завершится в декабре
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
03 сентября 2020
Юлия Пересильд о съемках у Месхиева: Это, конечно, ад
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
03 сентября 2020
Возможные поправки к законопроекту «О молодёжной политике в РФ» обсудили члены псковского Молодёжного парламента
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
03 сентября 2020
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 сентября 2020
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...