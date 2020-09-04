Публикуем видео с места ДТП в Псковском районе, где КамАЗ столкнулся с ГАЗом

07:33, 04 сентября 2020, ПАИ

В посёлке Карамышево Псковского района на улице Первомайской, 46 КамАЗ столкнулся с автомобилем ГАЗ.

ДТП произошло вечером 3 сентября. По предварительной информации, КамАЗ врезался в ГАЗ, за рулём которого был 34-летний водитель. В результате столкновения ГАЗ съехал в кювет и перевернулся, водитель оказался зажат в кабине автомобиля.

Пострадавшего мужчину извлекли из поврежденного автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Водитель КамАЗа с места ДТП скрылся, его разыскивают стражи порядка.