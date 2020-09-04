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Общество

Новый начальник полиции представлен коллективу псковского УМВД

3 сентября начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил личному составу УМВД своего нового заместителя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

На пост заместителя начальника УМВД России по Псковской области – начальника полиции назначен полковник полиции Александр Никульников, ранее занимавший должность заместителя начальника полиции по оперативной работе.

За время службы Александр Никульников занимал различные должности в подразделениях органов внутренних дел, имеет богатый опыт руководящей и оперативной работы.

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