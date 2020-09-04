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Общество

Житель Печор попытался вскрыть банкомат топором

В Печорах полиция задержала местного жителя, который пытался похитить деньги из банкомата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ночью 3 сентября неизвестный пришел в финансовую организацию, расположенную на улице Юрьевской в городе Печоры. Вооружившись топором, он решил взломать банкомат и извлечь из него денежные средства. Но спустя несколько попыток подозреваемый попытался скрыться с места преступления — вскрыть денежное хранилище не удалось. Автоматическая система охраны банка заблокировала двери, неизвестному пришлось разбить топором оконное стекло, чтобы сбежать.

Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался 32-летний местный житель. Ранее молодой человек уже был судим за кражу, и в этот раз печерянин сознался в содеянном. Он рассказал полицейским, что инструкцию по вскрытию банкомата он нашел в интернете.

Также установлено, что в момент взлома в банкомате находилось около 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

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