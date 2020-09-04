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Общество

Конкурс «Народный участковый – 2020» стартует в Псковской области 11 сентября

Всероссийский конкурс «Народный участковый – 2020», проводимый МВД России, стартует 11 сентября. В нём примут участие и псковские участковые уполномоченные полиции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него. Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования.

Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на официальном сайте УМВД России по Псковской области будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции, принимающих участие в первом этапе конкурса.

Онлайн-голосование населения на первом этапе конкурса пройдёт с 11 по 20 сентября. По окончании будут определены несколько победителей.

На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции – победителях первого этапа конкурса – для предоставления жителям Псковской области возможности выбрать победителя второго этапа конкурса, который затем будет представлять Псковскую область на всероссийском уровне. Онлайн-голосование на этом этапе конкурса пройдет с 7 по 16 октября.

Затем в ноябре пройдёт Всероссийский этап конкурса «Народный участковый», в ходе которого и определится его победитель. Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса «Народный участковый» пройдёт в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

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