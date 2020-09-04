65-летие отмечает главный художник Псковского драмтеатра

12:33, 04 сентября 2020, ПАИ

65 лет исполнилось главному художнику Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, заслуженному художнику России Александру Стройло, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В этот день, 4 сентября, Александр Стройло, помимо своего дня рождения, отмечает ещё один юбилей – пять лет на посту главного художника Псковского драмтеатра.

По словам именинника, пять лет назад он не ожидал, что его судьба повернётся таким образом, что он станет главным художником Псковского драмтеатра.

Александр Стройло родился 4 сентября 1955 года в Брянской области. Вскоре после окончания Пензенского художественного училища он переехал в Псков, где живёт и работает с 1979 года.

Творчество деятеля искусства многогранно: от станковой живописи и графики, создания уникальных рукотворных книг до искусства кино и театра.

Произведения Александра Стройло хранятся в Государственном Русском музее, Музее А. С. Пушкина в Михайловском, Музее В. В. Маяковского, Национальной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Псковской картинной галерее, других музеях, а также частных коллекциях России и за рубежом.

Александр Стройло является членом Союза художников России, Союза кинематографистов России, членом правления Союза кинематографистов России, членом Союза театральных деятелей России, участником попечительского совета Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах.