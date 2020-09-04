Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе рассказов памяти Владислава Крапивина

13:39, 04 сентября 2020, ПАИ

Московский Музей Победы приглашает юных литераторов Псковской области принять участие в конкурсе рассказов памяти писателя Владислава Крапивина, сообщили Псковскому агентству информации в Музее Победы.

«Мы ждём рассказы о дружбе и верности - чему учил детей в своих произведениях Владислав Крапивин. Его книги – о ребятах со смелыми сердцами, борцах за добро и правду, о детских надеждах и мечтах. Уверен, новый творческий конкурс поможет сберечь традиции доблести и чести, которые писатель привил не одному поколению юных читателей», – отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

До 10 октября прислать свои произведения смогут школьники от 7 до 18 лет. Конкурс будет проходить в трёх номинациях: 7-10, 11-14 и 15-18 лет. Итоги творческого состязания организаторы подведут 14 октября – в день рождения Владислава Крапивина. В качестве приза авторам трёх лучших работ будут вручены билеты на экскурсию по новой экспозиции музея «Подвиг Народа», на которую победитель сможет пригласить пять друзей.

Более подробную информацию о конкурсе можно найти на сайте Музея Победы.