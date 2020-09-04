В Псковской области из-за коронавируса изменились методы предвыборной агитации

14:42, 04 сентября 2020, ПАИ

Пандемия коронавируса оказала сильнейшее влияние на ход предстоящих выборов в Псковской области. Прежде всего, изменились методы агитации, пишет «Псковская правда».

Издание отмечает, что сейчас предвыборная агитация всё больше проходит в социальных сетях, так как в настоящий момент встречи кандидатов с избирателями организовать достаточно сложно. Также в регионе практически не используются традиционные формы агитации, например такие, как листовки. Однако «Псковская правда» уверена, что участники выборов активизируются в последнюю неделю накануне голосования и будут использовать эти традиционные методы.

Издание подчеркивает, что единственной партией, которая провела действительно массовые мероприятия перед предстоящими выборами в Псковской области, стала «Единая Россия», которая собрала вначале в Великих Луках, а затем в Пскове традиционные форумы муниципальных кандидатов.

На этих форумах прошёл своего рода тимбилдинг, на котором губернатор Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский и спикер областного Собрания Александр Котов воодушевили однопартийцев перед решающим этапом кампании, уточняет «Псковская правда».