0
16:10
Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
15:44
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
15:11
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
14:43
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
14:40
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
09:53
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
21:38
Команда на взлет
Еще новости
Политика

В Псковской области из-за коронавируса изменились методы предвыборной агитации

Пандемия коронавируса оказала сильнейшее влияние на ход предстоящих выборов в Псковской области. Прежде всего, изменились методы агитации, пишет «Псковская правда».

Издание отмечает, что сейчас предвыборная агитация всё больше проходит в социальных сетях, так как в настоящий момент встречи кандидатов с избирателями организовать достаточно сложно. Также в регионе практически не используются традиционные формы агитации, например такие, как листовки. Однако «Псковская правда» уверена, что участники выборов активизируются в последнюю неделю накануне голосования и будут использовать эти традиционные методы.

Издание подчеркивает, что единственной партией, которая провела действительно массовые мероприятия перед предстоящими выборами в Псковской области, стала «Единая Россия», которая собрала вначале в Великих Луках, а затем в Пскове традиционные форумы муниципальных кандидатов.

На этих форумах прошёл своего рода тимбилдинг, на котором губернатор Михаил Ведерников, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы РФ Александр Козловский и спикер областного Собрания Александр Котов воодушевили однопартийцев перед решающим этапом кампании, уточняет «Псковская правда». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В Псковской области из-за коронавируса изменились методы предвыборной агитации Более пяти тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки Более 26,4 млн человек в мире заразились коронавирусом 3 467 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 34 жителя Псковской области заразились коронавирусом Фуд-корт в «Акваполисе» возобновил работу Почти 18,5 млн человек в мире вылечились от коронавируса 4 995 жителей России заболели коронавирусом за сутки 894 человека заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё 19 человек заболели коронавирусом в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
04 сентября 2020
Котов: Командная работа позволяет решать наказы избирателей оперативно
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
04 сентября 2020
Ведерников: Команда «Единой России» первой мобилизовала ресурсы для борьбы с коронавирусом
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
04 сентября 2020
Результаты голосования 13 сентября станут оценкой нашей работы — Михаил Ведерников на форуме «Единой России»
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
04 сентября 2020
Эксперт: Для и. п. главы Великолукского района муниципальная кампания станет экзаменом
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
04 сентября 2020
Предстоящие выборы в Псковской области будут проходить три дня
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
03 сентября 2020
Кубок по киберспорту для школьников предложено учредить в России
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
02 сентября 2020
Михаил Ведерников: Победители муниципальных выборов определят вектор развития на ближайшие годы
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа
02 сентября 2020
Александр Малькевич в прямом эфире ПАИ-live расскажет об отражении белорусских событий в медиа

Идет загрузка...