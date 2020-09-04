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Общество

Место дуэли Онегина и Ленского показывают в Опочецком музее

В Опочецком краеведческом музее в четверг, 3 сентября, открылась выставка «Гудит мельничное колесо...», которую подготовил Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационной службе Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».

В экспозицию вошло восемь живописных и десять графических работ, запечатлевших музей-мельницу в Бугрово с момента основания в 1986 году и спустя двадцать лет после масштабной реконструкции.

Сейчас музей «Водяная мельница в деревне Бугрово» очень популярен среди посетителей. Здесь можно увидеть традиционный процесс переработки зерна в муку или крупу и понаблюдать за работой мельничных механизмов. Эта мельница имеет и богатую историю. С 60-х годов XVIII века она принадлежала Святогорскому монастырю. По воспоминаниям местных крестьян, в своё время на ней бывал ссыльный Пушкин. По некоторым литературным версиям, это место поэт описывает в сцене дуэли Онегина и Ленского.

Планируется, что выставка «Гудит мельничное колесо...» будет работать в Опочке в течение месяца до 2 октября.

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