В ГИБДД уточнили информацию о круговом движении на Инженерной — Индустриальной
В полиции уточнили сроки введения кругового движения на улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове. В связи с изменениями сроков с 00 час. 00 мин. 8 сентября на перекрестке этих улиц вводится круговое движение, сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Светофорный объект на данном перекрестке ликвидируется.
Движение пешеходов будет осуществляться согласно ПДД.
«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отметили в ГИБДД,