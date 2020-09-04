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Общество

В ГИБДД уточнили информацию о круговом движении на Инженерной — Индустриальной

В полиции уточнили сроки введения кругового движения на улицах Инженерной и Индустриальной в Пскове. В связи с изменениями сроков с 00 час. 00 мин. 8 сентября на перекрестке этих улиц вводится круговое движение, сообщили Псковскому агентству информации в ГИБДД УМВД России по городу Пскову. Светофорный объект на данном перекрестке ликвидируется.

Движение пешеходов будет осуществляться согласно ПДД.

«Просим внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - отметили в ГИБДД,

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