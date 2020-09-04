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Общество

Псковским депутатам предстоит утвердить новый размер прожиточного минимума пенсионера

В областное Собрание депутатов поступил проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Псковской области на 2021 год», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания. Принятие такого правового акта происходит ежегодно не позднее 15 сентября для установления социальной доплаты к пенсии.

Расчёт величины прожиточного минимума пенсионера происходит по утверждённой формуле, учитывающей значения этого показателя за первый и второй кварталы текущего года, как в регионе, так и в целом по Российской Федерации.

В 2021 году ежемесячный прожиточный минимум областного пенсионера предлагается утвердить в размере 9690 рублей. Исходя из этой суммы, будет производиться расчёт социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума.

По данным областного комитета по социальной защите, прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии составит 27 тысяч 500 человек, средний размер выплаты  – 2270,66 рублей на человека.

Финансовое обеспечение расходов на доплату, которая уравнивает размер минимальной пенсии до утверждённой областным законом величины прожиточного минимума, осуществляется за счёт регионального бюджета и федеральных субсидий. На выполнение этого социального обязательства в 2021 году потребуется  почти 80 млн рублей.

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